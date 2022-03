Politie mag gastgezinnen voor vluchtelingen niet screenen

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier .

De gouverneur riep alle burgemeesters op om de gastgezinnen in hun gemeenten politioneel te laten screenen om er zeker van te zijn dat er niemand met minder goede bedoelingen tussen zit. Zo wil hij bijvoorbeeld vermijden dat zedendelinquenten erin zouden slagen om Oekraïen­se kinderen of jongeren in huis te halen.

De lokale politiezones ontvingen vrijdag echter een nota van de federale politie met de melding dat het wettelijk niet toegestaan is om te controleren of gastgezinnen een strafblad hebben, of ooit op de een of andere manier in contact zijn gekomen met het gerecht.