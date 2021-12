Politie mag coronapas niet meer controleren

Eén en ander is het gevolg van het feit dat in het Koninklijk Besluit over de coronamaatregelen van 14 juli de politie niet weerhouden is als "scancontroleur". Het scannen van een CST-ticket is enkel een taak van uitbaters van onder meer horecazaken, culturele huizen, musea, en ook van gezondheidsinspecteurs, maar die laatsten zijn niet met veel. Daarom was gezegd dat ook agenten zouden bijspringen. Maar dat mag dus niet.

"We kunnen dus niet langer vaststellen of een restaurantbezoeker een verlopen of vervalst Covid Safe Ticket heeft", zeggen Brusselse politiebronnen aan Het Nieuwsblad. "Er waren al heel wat pv's opgesteld na een scancontrole waarbij het CST van mensen rood oplichtte, bijvoorbeeld na een positieve test. Tientallen pv's kunnen zo de vuilnisbak in, alleen al in deze zone."