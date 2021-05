Politie luisterde illegaal advocaten af: onderzoek gestart

Johan Neyts: "Het moet in principe mogelijk zijn dat dit de laatste pandemie was”

12 mei ‘Zorg dat dit de laatste pandemie is.’ Dat is de titel van een rapport dat een panel van experten opstelde in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en waarin een vernietigende evaluatie gemaakt wordt van de manier waarop de coronapandemie wereldwijd werd aangepakt. Het panel geeft ook een reeks aanbevelingen om een nieuwe pandemie te voorkomen. En dat is wel degelijk mogelijk, volgens viroloog Johan Neyts (KU Leuven) “Met wat er aanbevolen wordt, moet het in principe mogelijk zijn dat dit de laatste pandemie was”, zei hij in Terzake op Canvas.