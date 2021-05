Politie legt rave met 500 mensen stil in Houyet, vier agenten gewond

Oostende Twee jongeren gewond na ongeval met een vuurkorf in Oostende

8 mei Vrijdagavond zijn twee jongeren gewond geraakt in Oostende na een ongeval met een vuurkorf. Het ongeval gebeurde tijdens een activiteit van Arktos in de Nieuwe Stad. De exacte omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar het heeft volgens de organisatie te maken met het gebruik van alcoholgel. De organisatie onderzoekt nog hoe dit is kunnen gebeuren.