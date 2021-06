Politie lanceert campagne tegen zakkenrollers in stations: doorzie jij de truken van ‘de neptoerist’?

De Spoorwegpolitie heeft in samenwerking met een vijftiental Europese andere politiediensten een nieuwe campagne gelanceerd tegen zakkenrollers in en rond treinstations. Posters en filmpjes moeten burgers waarschuwen tegen de lepe trucs van zes types pickpockets.

Nu de zomervakantie opnieuw begint, is de politie in eigen land, maar ook in de rest van Europa, beducht voor zakkenrollers die hun slag proberen slaan op drukke plaatsen. Vooral op toeristische bestemmingen en op doorreisplaatsen als trein- of metrostations durven de gauwdieven wel eens toeslaan. De Spoorwegpolitie is daarom samen met een vijftiental andere Europese politiediensten vorige week met een gecoördineerde sensibiliseringscampagne begonnen.

“De campagne wil reizigers alert maken voor het fenomeen van gauwdiefstallen en zakkenrollerij in de spooromgeving”, zegt de politie. “Blikvangers van de campagne zijn zes monstertjes, die elk op hun beurt een vaak voorkomende modus operandi uitbeelden. De campagne blijft de hele zomer zichtbaar en wordt extra benadrukt tijdens aantrekkelijke evenementen zoals het Europees voetbalkampioenschap.” Duitsland neemt als organiserend land de leiding van de campagne.

Vijf Brusselse stations

In ons land zal de campagne zich in eerste instantie toespitsen op de vijf voornaamste Brusselse treinstations: Centraal, Zuid, Noord, Luxemburg en Schuman. Ook via sociale media als Facebook, Instagram en TikTok worden potentiële slachtoffers gewaarschuwd en staan er gerichte politieacties op het programma.

“Zakkenrollers maken gebruik van de drukte in stations of treinen om onopgemerkt toe te slaan”, klinkt het. “De meeste gauwdieven werken in teamverband: terwijl één van de dieven bijvoorbeeld iemand afleidt, steelt een medeplichtige van het slachtoffer.” Dit zijn de zes meest voorkomende lepe trucs van de zakkenrollers.

De blokkeerder

Ze blokkeren het einde van de roltrap en laten het slachtoffer en de anderen op elkaar ophopen. Terwijl iedereen voor zich uit kijkt, reikt hun medeplichtige van achteren in de zakken van het slachtoffer.

De bloemengever

Ze begroeten hun slachtoffers vriendelijk, omhelzen hen of geven hun een bloem. Terwijl de slachtoffers in de war zijn, verdwijnen hun portemonnees.

De raamklopper

Ze kloppen op de buitenkant van het treinraam. De medeplichtige in de trein steelt de kostbaarheden van het afgeleide slachtoffer.

Volledig scherm Drie van de zes campagneposters die waarschuwen voor 'de botser', 'de bloemengever' en 'de raamklopper'. © Federale politie

De botser

Ze botsen op hun slachtoffer in de menigte of vallen aan in tangformatie met een medeplichtige. Terwijl het slachtoffer is afgeleid, reiken zij of hun medeplichtige in de zakken van het slachtoffer.

De sluwe morser

Ze maken ‘per ongeluk’ vlekken op de kleding van het slachtoffer. Tijdens het opruimen verdwijnt het geld uit de zakken van het slachtoffer.

De neptoerist

Ze vragen hun slachtoffers de weg en tonen hun een kaart. Terwijl het slachtoffer probeert te helpen en de kaart met beide handen aanneemt, stelen zij uit de tas van het slachtoffer.

Tips tegen gauwdiefstal en zakkenrollerij

De belangrijkste tip volgens de politie:

- Laat cash geld thuis.

- Laat u door niemand afleiden/benaderen.

- Gebruik – nu zeker in coronatijden – die anderhalve meter afstand.

- Steek geen gsm of portefeuille in uw broekzak en draag uw (hand)tas met de opening vooraan, niet op uw rug.

- Hou handige nummers bij de hand, zoals het Imei-nummer van uw gsm (dat verschijnt als u *#06# intoetst) en het nummer van Card Stop (070 344 344).

Toch slachtoffer geworden?

Als u toch het slachtoffer bent geworden van zakkenrollerij, contacteer dan zo snel mogelijk de politie en doe aangifte van de diefstal. Geef een duidelijke beschrijving van wat er gestolen is en eventueel ook van de vermoedelijke dader. Probeer zo goed mogelijk het precieze uur en de plaats van de feiten aan te duiden, zodat de politie met de camerabeelden aan de slag kan.