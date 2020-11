Politie komt tussenbeide in Jalhay wegens grote toeloop wandelaars

Oostende Politie moet ingrijpen door grote drukte in Oostende

16:42 De zachte temperaturen van zaterdag zorgden niet enkel voor heel wat wandelaars in de bossen, ook aan zee werd het behoorlijk druk. In Oostende greep burgemeester Bart Tommelein zaterdag zelfs in op de drukste plaatsen. Ook zondag was er nog altijd behoorlijk wat volk aanwezig, maar dat leidde niet tot problemen.