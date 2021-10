Politie houdt stiptheidsactie in luchthavens van Zaventem en Charleroi: “Mensen moeten rekenen op enkele uren vertraging”

Bart De Wever: "Wij zijn gedwongen in het Covid Safe Ticket”

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is de Vlaamse regering voor het blok gezet tijdens het Overlegcomité. "In een pandemie waar de noodtoestand wordt afgekondigd, onder het rampenplan en onder de Pandemiewet, heb je als Vlaanderen niet zo veel in de pap te brokken. Het is constant schade beperken", zei hij in Terzake op Canvas. "Wij zijn gedwongen in dat Covid Safe Ticket en dat is een 'fausse bonne idée'."

28 oktober