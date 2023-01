Politie grijpt in bij incident tijdens speech Conner Rousseau: “Man gedroeg zich luidruchtig, maar het bleek om misverstand te gaan”

Tijdens de nieuwjaarsspeech van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vond een incident plaats waarbij een man even werd weggeleid door de politie. Dat vernam ‘VTM NIEUWS’. Rousseau verklaarde dat de man het podium naar verluidt wilde bestormen, maar zo ver kwam het niet. Volgens de politie had de betrokkene ook geen kwade bedoelingen.

Rousseau gaf vanmiddag een speech op het druk bijgewoonde nieuwjaarsfeest van de partij, in zaal ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas. Tijdens zijn speech zou een man in het publiek zich luidruchtig hebben gedragen. Agenten in burger, die in de zaal aanwezig waren, grepen in en pakten de man op. Rousseau zelf merkte de heisa niet op, zei hij achteraf.

“Het is me verteld geweest. Blijkbaar is iemand naar het podium gestormd en werd die tegengehouden door de politie”, zei Rousseau in ‘VTM NIEUWS’. Dat bleek achteraf niet te kloppen. Na een kort gesprek met de politie bleek de betrokkene geen kwade bedoelingen te hebben.

“De man gedroeg zich luidruchtig in het publiek en daarom werd hij door agenten ter plaatse even weggeleid. Het bleek om een misverstand te gaan, want de man in kwestie bleek sympathie te hebben voor de politieke linkerzijde”, aldus Hedwig Smet, officier van wacht van de lokale politie van Sint-Niklaas. “Hij verklaarde geen slechte intenties te hebben en was dus ook niet van plan om het podium te bestormen. Hij mocht nadien gewoon verder deelnemen aan de nieuwjaarsreceptie.”

Politiebewaking

Eerder deze week raakte bekend dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau extra politiebewaking krijgt omdat er ernstige bedreigingen aan zijn adres werden geuit. Door die bedreigingen was er sowieso ook een verhoogde politiewaakzaamheid tijdens de nieuwjaarsreceptie van Vooruit: de politie was aanwezig met extra patrouilles rond het gebouw en agenten in burger hielden binnen een oogje in het zeil.

Rousseau verwees tijdens zijn speech eerder al met een kwinkslag naar de verhoogde aanwezigheid van de politie. “Jullie hebben waarschijnlijk gezien dat ze hier zijn. Geen schrik, we zijn in orde met al onze vergunningen”, grapte de Vooruit-voorzitter. “Helaas zijn ze hier omdat ik bedreigd word. Ik krijg de laatste tijd veel bedreigingen uit extreemrechtse hoek. We maken ze zenuwachtig. Toch nog iets positiefs aan deze situatie. Ik zweer u één ding: we gaan ons door niets of niemand laten tegenhouden”, aldus de nationale Vooruit-voorzitter.

“Meneer Jambon, je moest je schamen”

De nieuwjaarsreceptie kon na het incident gewoon verdergezet worden. Er heerste een uitgelaten sfeer. “Vooruit wil de partij zijn die de extremen tegenhoudt”, zei Rousseau. “Want noem mij eens één plaats op de wereld waar de vrijheid en de welvaart van de mensen erop vooruit zijn gegaan toen extreemrechts aan de macht was. Eén voorbeeld. Ge gaat er geen enkel vinden, want dat bestaat niet.”

Achteraf, bij een glas, voegde hij eraan toe dat Vooruit bij de volgende verkiezingen mathematisch de enige partij zal zijn die kan zorgen dat Vlaams Belang niet in de Vlaamse regering komt. De volgende coalitie wordt er dus volgens hem één met Vooruit en N-VA. “Iedereen die kan rekenen weet dat je niet om N-VA heen kan”, zei hij. Beide partijen worden al langer aan elkaar gelinkt in de wandelgangen. “Er vallen bruggen te bouwen”, aldus Rousseau.

Het hield hem echter niet tegen om op het podium nog eens fel van leer te trekken tegen N-VA. “Alles wordt duurder, alles wordt slechter, alles gaat achteruit. Wel meneer Jambon, je moest je schamen, je moest je echt schamen. Je bent meer geïnteresseerd in België kapot maken dan in Vlaanderen sterker maken.”

