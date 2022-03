Politie geeft alarmknop aan slachtoffers van stalking

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) stelden het zendertje voor in Oudenaarde. Het stalkingalarm is via bluetooth verbonden met een smartphone. Die doet de noodoproep, waarna de politie in minder dan tien minuten ter plaatse komt om slachtoffer en eventueel kinderen in veiligheid te brengen.