Politie gaat ver om stakend ziekenhuispersoneel op te vorderen: “Collega ‘s nachts vijftien keer opgebeld, net de Gestapo”

In Franstalig België staat vandaag een staking in de zorgsector op het programma. Heel wat verpleegsters zullen het werk neerleggen, met de nodige zenuwachtigheid in de ziekenhuizen tot gevolg. Enkele directies vorderen daarom uit voorzorg hun personeel op. En in sommige gevallen komt daar zelfs politie bij te pas, weet RTL. “Een collega van ons werd ‘s nachts tot vijftien keer opgebeld, net de Gestapo”, klinkt het.

Het is de voorbije week al wat geweest in Brussel. Na de taxichauffeurs (tegen Uber), de vakbondsleden (voor eerlijkere lonen) en de misnoegde burgers (tegen de coronamaatregelen) is het nu de beurt aan het zorgpersoneel om hun grieven te uiten. In de ziekenhuizen is echter wel een minimumbezetting vereist.

Een verpleegster van het CHC in Luik kreeg die boodschap op een niet mis te verstane wijze meegedeeld. “Agenten in burger stonden me thuis op te wachten”, getuigt ze anoniem. “Ik moest van hen een papier ondertekenen. En als ik het niet deed, zou ik strafrechtelijk vervolgd worden. Ik zou dolgraag mee gaan staken, maar ik word dus verplicht om te werken.”

“Een klopjacht”

Provinciegouverneurs kunnen via de politie het personeel van privé-ziekenhuizen opvorderen. Soms gebeurde dat blijkbaar op nogal doortastende wijze. “Een collega van ons bleef maar lastiggevallen worden”, voegt haar vriendin in de reportage toe. “Ze kreeg zeven of acht keer agenten aan haar deur en werd in het holst van de nacht tot vijftien keer toe opgebeld. De boodschap werd ook almaar dreigender. Echt een klopjacht, het is hier toch niet de Gestapo?”

Het verplegend personeel staakt onder meer voor een beter statuut en een hoger loon. Ook de verplichte vaccinatie beroert de gemoederen. “Ik heb mijn drie prikken gehad, maar ik vind het onrechtvaardig dat mensen geen keuze krijgen. Ik doe dit dus ook uit solidariteit voor mijn collega’s die van de ene op de andere dag ontslagen zullen worden. We hebben het al zo lastig, dit kunnen we missen als kiespijn”, besluit de eerste vrouw.