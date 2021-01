Politie gaat duizenden bodycams aankopen om interventies te filmen

Met de camera’s kunnen politieagenten beelden en geluid opnemen van hun tussenkomsten. De keuze over wanneer de camera al dan niet actief is, zou bij de personeelsleden zelf liggen. Het uitgangspunt in de wet op het politieambt is dat politieambtenaren burgers zullen waarschuwen dat er beelden worden opgenomen. “Bij testopstellingen is het duidelijk dat mensen zich plots rustiger en beleefder gaan gedragen wanneer ze weten dat ze gefilmd worden. Dat is voor iedereen een goede zaak”, zei korpschef Peter Muyshondt van de politiezone Rupel vorige week nog in HLN.