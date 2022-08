Politie gaat criminelen bestrijden met in beslag genomen wagens

“Een van de manieren om de slagkracht van de politie in de strijd tegen de georganiseerde misdaad te verhogen, is de uitbreiding van het wagenpark. Daarom willen we de in beslag genomen voertuigen zo veel mogelijk benutten”, verklaart Van Quickenborne in een persmededeling. Er bestaat al langer een wet die het mogelijk maakt om in beslag genomen wagens in te zetten voor politiewerk, maar in de praktijk gebeurt dat niet zo vaak. Zo werden vorig jaar slechts zestien wagens gebruikt, terwijl er jaarlijks honderden in beslag worden genomen.