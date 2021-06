Politie en parket waarschuwen: “Trap niet in de val van ‘bitcoingeldezel’”

‘Stefanie’, een van de getroffenen, doet een oproep om niet in dezelfde val te trappen. Zij zocht online naar thuiswerk, en kwam uit bij de criminelen die haar overtuigden om een opleiding tot makelaar in cryptomunten te volgen. Het aanbod was aantrekkelijk: een mooie bijverdienste, en het enige dat Stefanie moest doen was aandelen kopen en verkopen via haar persoonlijke bankrekening. Er leek geen vuiltje aan de lucht, totdat de bank Stefanie’s rekening blokkeerde: Stefanie bleek ongewild geld wit te wassen, en dat is een strafbaar feit.