Politie en Infrabel houden vrijdag actiedag tegen spoorlopen

In 2021 werden 591 gevallen van spoorlopen geteld, tegenover 614 in 2020. Dat is een daling met 4 procent. “De cijfers dalen weliswaar, maar de gevolgen blijven uiterst ernstig”, stelt de federale politie. “Vorig jaar vielen er 5 doden als gevolg van spoorlopen. Er gebeurden bovendien 46 ongevallen aan overwegen. Daarbij waren er 9 doden en 5 zwaargewonden te betreuren.”

De controleactie is zowel gericht op het eigenlijke spoorlopen, langs een spoorweg lopen of fietsen, als het oversteken van sporen waar of wanneer dat niet mag. De actiedag vindt volgens de politie niet toevallig plaats op de laatste schooldag voor de krokusvakantie, aangezien de doelgroep vooral jongeren is.

“Zij reizen vaak met de trein naar school of in hun vrije tijd en het is dus belangrijk om hen te herinneren aan de veiligheidsregels in het spoorwegdomein”, klinkt het. “Daarom is de spoorwegpolitie vooraf samen met Infrabel naar scholen in de buurt van kritieke plaatsen getrokken om jongeren te sensibiliseren. Wij hopen alvast dat deze sensibilisering haar vruchten afwerpt.”

