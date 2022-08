Politie dreigt met acties op alle luchthavens in ons land na mislukt overleg met minister Verlinden

Na twee jaar sparen zag de Waalse Jean-Philippe zijn 21.000 Delhaize-pluspunten plots verdwijnen: “Gestolen door hackers”

Wat moet je doen als plots alle pluspunten van je Delhaize-kaart verdwijnen? Hoewel dat voor de meeste mensen misschien geen dringende vraag is, was dat wel het geval voor de Waalse Jean-Philippe. In februari was de zestiger erg verbaasd toen er plots niets meer overbleef van zijn 21.000 pluspunten, terwijl hij die zelf niet had opgebruikt. De punten bleken gestolen te zijn, zo meldt ‘RTL Info’. Volgens winkelketen Delhaize was het bovendien niet de eerste keer dat zoiets gebeurde.

11:24