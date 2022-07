Politie draait zelf op voor ‘extra geld’ voor afgeschafte controles bij zwaantjes: “Andere politiediensten zullen de dupe zijn”

22 nieuwe invasieve uitheemse soorten zijn misschien probleem voor EU

De Europese Unie heeft 22 nieuwe planten en dieren toegevoegd aan de lijst met invasieve uitheemse soorten die een probleem kunnen vormen voor de biodiversiteit op het continent. Dat heeft de EU vandaag bekend gemaakt in het Publicatieblad. De lidstaten moeten de introductie ervan voorkomen en de negatieve gevolgen van de soorten zo veel mogelijk beperken, bijvoorbeeld via een verbod op invoer of het beheren of uitroeien ervan.

14 juli