Politie doorzoekt 12.000 hectare natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen tijdens zoekactie naar gewapende militair

De politie houdt momenteel een klopjacht op de voortvluchtige, zwaarbewapende beroepsmilitair Jurgen Conings (46) . De gouverneur van Limburg, Jos Lantmeeters, heeft vanmiddag bevolen om het Nationaal Park Hoge Kempen af te sluiten, omdat de man zich daar zou schuilhouden, zo meldt VTM NIEUWS. Hoe groot is het natuurgebied? En hoe makkelijk is het voor een beroepsmilitair om zich schuil te houden in het Nationaal Park Hoge Kempen?

Gisteren begonnen de politiediensten in Limburg, meer bepaald in de regio Leopoldsburg, met een klopjacht naar de 46-jarige militair, die zich verplaatste met een kogelwerend vest, een P90-machinepistool en een handvuurwapen. Jurgen had bedreigingen geuit aan het adres van onder meer viroloog Marc Van Ranst en hij plande ook iets tegen het leger. De man zou ook een afscheidsboodschap hebben opgesteld. Hij dreigde daarin met een aanslag op de structuren van de staat en tegen verschillende personen.

Dinsdagavond was al het voertuig van Jurgen C. in het bos teruggevonden, maar de man zelf wordt nog steeds gezocht. In de wagen van de voortvluchtige militair heeft de politie vier antitank-raketwerpers van het type Law en munitie aangetroffen. De man heeft waarschijnlijk nog wapens in zijn bezit, meldt het federaal parket vandaag in een persbericht.

Volgens zijn collega’s bij Defensie is Jurgen “een extreemrechtse wapenzot die het geweld niet schuwt” en “een anti-vaxxer die een bloedhekel heeft aan Marc Van Ranst”. En volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) staat hij op de terroristenlijst van het OCAD en wordt hij beschouwd als “extreem gevaarlijk.” Volgens zijn familie en vrienden is hij “een spierbundel met een peperkoeken hartje”: een uit de kluiten gewassen knuffelbeer die naar de buitenwereld toe wel stoere praat verkoopt, maar alles zou doen voor zijn vriendin en zijn twee kinderen.

Volledig scherm Jurgen Conings in legeruniform. © RV

Nationaal Park Hoge Kempen

De gouverneur van Limburg, Jos Lantmeeters, heeft vanmiddag bevolen om het Nationaal Park Hoge Kempen af te sluiten. VTM NIEUWS meldt dat de gezochte beroepsmilitair zich daar zou schuilhouden, maar voorlopig ontbreekt nog elk spoor van hem. Het Nationaal Park Hoge Kempen heeft een oppervlakte van meer dan 12.000 hectare bos en heide. Om u een idee te geven hoe uitgestrekt het natuurgebied is: de stad Gent bijvoorbeeld heeft een oppervlakte van 15.774 hectare.

Het gebied strekt zich uit over de gemeenten As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In principe zou Jurgen zich lange tijd schuil kunnen houden in het natuurgebied, gezien beroepsmilitairen worden getraind via allerlei proeven om onder extreem moeilijke omstandigheden te overleven. Defensie geeft geen precieze details prijs over opleidingen tot beroepsmilitair, maar het is zeker dat militairen zowel op fysiek als mentaal vlak doorgaans erg sterk zijn.

Tijdens trainingen worden ze onder meer opgeleid om te overleven met weinig eten en drinken, om te gaan met angst, voortdurend alert te blijven en lang wakker te blijven. Weliswaar zonder dat hun prestatievermogen hieronder lijdt.

Volledig scherm Kaart Nationaal Park Hoge Kempen © Website Nationaal Park Hoge Kempen

Bij het leger wordt ook het oriëntatie- en observatievermogen van militairen zeer goed getraind via bijvoorbeeld (nacht)droppings. Het Nationaal Park Hoge Kempen zou naar verluidt geen onbekend gebied voor Jurgen zijn. “Hij kent de omgeving, en gaf al cursussen rond overleven in de natuur en kent de nodige tactieken. Als hij zich schuilhoudt in de bossen, zal hij zich niet zomaar overgeven’’, zegt Faroek Özgünes aan VTM NIEUWS.

Hoe lang een beroepsmilitair als Jurgen het in theorie kan uithouden in een natuurgebied is een groot vraagteken. Veel hangt af of iemand voedsel en drinken kan vinden. Het is niet duidelijk of Jurgen dit bij zich heeft. Meerdere dagen zonder eten is niet zo’n groot probleem, maar meerdere dagen zonder eten én drinken is veel lastiger. Het lichaam zal er alles aan doen om de bloedcirculatie in stand te houden en zuurstof naar alle delen van het lichaam te brengen, en het zal daarvoor zijn reserves zo goed mogelijk gebruiken. Uit onderzoeken blijkt dat de maximale tijd die iemand zonder water kan, een week is. Maar een week is een vrij ruime schatting. Drie tot vier dagen komt dichter in de buurt van de waarheid.

Uit het curriculum vitae van de beroepsmilitair blijkt dat hij een scherpschutter is met jarenlange gevechtservaring in oorlogsgebied. Zo was hij erbij op missies in Joegoslavië, Bosnië, Kosovo, Libanon, Irak en Afghanistan. Van opleiding is de man lasser en hij werkte binnen het leger ook op de afdeling waar wapens hersteld worden. Hij zou ook een “medische functie” hebben gehad.

Volledig scherm Nationaal Park Hoge Kempen © Mine Daelemans

De federale politie heeft nu ook een opsporingsbericht rondgestuurd van de verdachte. Daarin wordt zijn uiterlijk beschreven en de politie benadrukt ook om niet zelf in contact te komen met Jurgen Conings, maar de autoriteiten te verwittigen. Dat bericht leest u onderaan dit artikel.

Opsporingsbericht van de Federale Politie Op vraag van het federaal parket, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: Op maandag 17 mei 2021 verliet de 46-jarige Jurgen CONINGS ‘s ochtends zijn woning in Dilsen-Stokkem. Hij begaf zich nog naar zijn werk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Zijn voertuig werd op 18 mei 2021 omstreeks 18u teruggevonden in het bos in de buurt van de Lanklaarse steenweg in Niel-bij-As. Jurgen Conings is ongeveer 1m80 lang en is gespierd. Hij is kaal en heeft verscheidene tattoos, onder meer op zijn bovenarmen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een T-shirt Timberland (donkere kleur). Hij kan in het bezit zijn van vuurwapens. In geval van aantreffen moet de politie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, zonder in contact te komen met betrokkene. Aan Jurgen Conings wordt gevraagd zich zo snel mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde politiedienst. Heeft u Jurgen CONINGS gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met speurders via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be. Volledig scherm Jurgen Conings © Federale Politie

Bekijk ook.