Politie doet verschillende huiszoekingen in grote operatie tegen Albanese maffia

De federale gerechtelijk politie van Brussel heeft dinsdagochtend op verschillende plaatsen in ons land huiszoekingen uitgevoerd. Hun doelwit: de Albanese maffia en hun internationale drugs en -wapenhandel. Het is nog niet duidelijk of er personen opgepakt zijn.

Dinsdagochtend 4 uur. Honderden politieagenten troepten samen aan het gebouw van de federale politie in Brussel. Er stond een enorme operatie op de planning, met als doelwit de drugs- en wapenhandel van de Albanese maffia. Een uur later - om 5 uur - sprong iedereen zijn anonieme wagen in en vertrok naar zijn doelwit, in Brussel en Antwerpen vonden tientallen huiszoekingen plaats. Het is nog niet duidelijk of bij die huiszoekingen personen opgepakt zijn.

Het is niet de eerste keer dat de Albanese maffia in ons land een klap te verwerken krijgt. De kans is dan ook groot dat de actie van deze ochtend gelinkt is met een gelijkaardige operatie die in oktober vorig jaar uitgevoerd werd in Brussel. Het was “de ontdekking van een nieuwe criminele wereld op heel het Brusselse grondgebied, die er tot nu toe in geslaagd was grotendeels onopvallend te blijven”, zei Eric Jacobs, directeur van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel, daar toen over.

Die operatie kwam tot stand dankzij informatie die gehaald werd uit de kraak van de cryptofoondienst Sky ECC. Toen werden 64 personen opgepakt bij 114 huiszoekingen. De speurders ontdekten ook zes extractielaboratoria om cocaïne te verwerken. En wat bleek, er was een ware drugsoorlog gaande in onze hoofdstad. Er heerst een territoriale vete tussen twee clans die al resulteerde in minstens acht afrekeningen, zowel in ons land als in Albanië.