Politie Charleroi overspoeld door klachten van mensen die buurman verklikken: “We krijgen zelfs anonieme brieven met uitgeknipte letters uit krant”

“Sinds maart is het niet gestopt. Mensen klagen alles en iedereen aan. We krijgen zelfs anonieme brieven, gemaakt met letters die uit de krant werden geknipt, van een persoon die zijn balorige overbuur aan de schandpaal wou nagelen”, vertelt David Quinaux, politiewoordvoerder van de zone Charleroi aan RTBF.

Ook de politie van Waterloo krijgt naar eigen zeggen “veel meer telefoontjes” dan normaal. “Mensen zijn bang voor Covid-19 en reageren daarom meteen als hun buren de regels niet respecteren. Jaloezie kan natuurlijk ook een drijfveer zijn om ons in te lichten. De mensen denken: ‘Ik respecteer de maatregelen, waarom zou mijn buur dan wel het recht hebben om te feesten?’ Er zijn ook mensen die ons inlichten vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de samenleving. De sociale controle is groter in deze periode.”

“Mensen doen de vreemdste dingen”

“De meeste lockdownfeestjes die we in Brussel hebben onderschept, ontdekten we doordat de buren ons waarschuwden”, zegt Olivier Slosse van de Brusselse politie. “Mensen reageren emotioneler tijdens de pandemie: ze eisen dat de politie meer ingrijpt. Al moeten ik opmerken dat we nu niet noodzakelijk meer oproepen krijgen van burgers over andere mensen. Integendeel.”

Vlakbij de Grote Markt houden op 27 november twintig naakte mannen een seksfeestje op de eerste verdieping van een gebouw. Een van de deelnemers is de Europarlementariër Jozsef Szajer, die probeert te ontsnappen wanneer de politie ter plekke komt. “Mensen doen de vreemdste dingen wanneer ze betrapt worden. Ze proberen zich te verstoppen in een kast, een badkuip, op het dak of in een aangrenzend appartement”, aldus Slosse.

“We komen uiteraard ook ter plekke voor kleinere bijeenkomsten met bijvoorbeeld vijf personen. Door de hoeveelheid alcohol en het nachtlawaai dat daarmee vaak gepaard gaat, vallen deze feestelijke bijeenkomsten extra op.” Net iets vaker dan anders krijgt de politie van Brussel brieven waarin staat: “Je moet eens naar dit adres gaan kijken.”

Verklikken

In het landelijke Libramont, een gemeente in de provincie Luxemburg, is de politie gewend aan buurtconflicten, maar ook daar krijgen ze telefoontjes van mensen die elkaar verklikken. “Het zijn vaak buren die ons vertellen dat er een feestje is. Het gaat dan om een familiebijeenkomst of mensen die in de buurt van een guesthouse wonen waar veel mensen samenkomen. Tijdens de feestdagen zal dit niet stoppen. Integendeel. Ik denk dat we nog meer oproepen zullen krijgen.”

“Veel mensen bellen vanuit een zekere vorm van frustratie. Ze volgen de regels, maar anderen doen dat niet. Burgers zijn ook meer gespannen, zo heb ik de indruk. Enerzijds zijn er mensen die verklikken, anderzijds zijn er mensen die ons tijdens de controles vragen: ‘Hebben jullie echt niets anders te doen?’”