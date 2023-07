Politie Brussel Noord betrapte in juni 33 gauwdieven

“Ze beseffen totaal niet wat een dictatuur betekent”: PV­DA-jongeren trekken naar ‘democra­tisch’ Cuba, maar dat botst op kritiek

Op sociale media is er verontwaardiging ontstaan over een tripje van de PVDA-jongerenpartij naar Cuba, een land dat door enkele leden wordt omschreven als ‘een democratische maatschappij zonder armoede’. “Deze mensen beseffen totaal niet wat een communistische dictatuur betekent”, klinkt het kritisch, maar de jongeren verdedigen hun reis bij de redactie van HLN. “Cuba is niet het model dat ik zou importeren of kopiëren in België, maar er zijn zaken waaruit we kunnen leren.”