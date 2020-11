Politie aanwezig bij koopzondag op de Meir, politici waarschuwen: “Neem nu geen risico’s”

Politie aanwezig

De Antwerpse politie is bezig met het in goede banen leiden van de koopzondag. “Met dank aan het weer is de drukte vandaag niet vergelijkbaar met die van gisteren”, vertelt Willem Migom van politiezone Antwerpen. “Op de Meir is het vrij rustig. Er staan hier en daar kleine wachtrijen voor de winkels, maar die verlopen gedisciplineerd en met de nodige afstand. Er is veel politie aanwezig om onmiddellijk kunnen ingrijpen als het uit de hand loopt. Dat hebben we bijvoorbeeld bij de Action aan de stadsfeestzaal gedaan. In overleg met het personeel hebben we de winkel afgesloten, omdat er anders te veel volk zou samenkomen.”