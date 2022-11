Politie aangevallen in Schaarbeek: Hoge Raad voor Justitie voert bijzonder onderzoek in zaak-Yassine Mahi

“Slimme kilometer­hef­fing voor personenwa­gens komt er, vraag is alleen wanneer”

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is het niet de vraag of er een slimme kilometerheffing voor personenwagens moet komen, maar wanneer die er komt. Het moet voor de Open Vld-minister dan wel gaan om een “gebiedsdekkende kilometerheffing gekoppeld aan een taks shift”, zegt ze in een reactie op de cijfers over de toenemende filedruk. Intussen is er ook een studie gestart naar de verruiming en vergroening van de kilometerheffing voor vrachtwagens.

