Politicoloog Carl Devos over ‘talkshowversoepeling’ van Jambon: “Je voelt de nervositeit en profileringsdrang oplopen”

Antwerpen Voorlopig bewindvoer­der vraagt faillisse­ment aan voor vzw Let's Go Urban, ex-werknemer haalt uit: “Stadsbe­stuur heeft gekregen wat het wou”

18 mei De voorlopige bewindvoerder van vzw Let’s Go Urban heeft officieel het faillissement aangevraagd. Dat heeft zij bevestigd aan VTM NIEUWS. Het Antwerpse jongerenproject van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft geen geld meer en dus is een faillissement volgens de bewindvoerder nog de enige optie. “Er is geen toekomst meer voor het urban verhaal. De stad heeft gekregen wat ze wilde”, klinkt het bij de vzw Let’s Go Urban.