Politicoloog Carl Devos over coronavonnis: “De kans dat de regering de maatregelen nu aanpast? Nul”

Minister Verlinden gaat in beroep tegen vonnis: “Huidige coronamaat­re­ge­len blijven van toepassing”

20:24 De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft geoordeeld dat de wettelijk basis waarop alle coronamaatregelen steunen niet volstaat. Ze heeft de Belgische overheid gevraagd om binnen de dertig dagen alle coronamaatregelen in te trekken, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging, of een duidelijkere juridische basis te voorzien. Dat bevestigt meester Audrey Lackner. Zij treedt in deze zaak op voor de Liga voor Mensenrechten en de Franstalige Mensenrechtenliga. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaat in beroep tegen het vonnis, zo deelt ze vanavond mee.