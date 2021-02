Politicoloog Bart Maddens over affaire-El Kaouakibi: “Niet slecht om financiering over te laten aan kandidaat zelf”

Volgens politicoloog Bart Maddens (KU Leuven) is het geen slecht idee om de financiering van een verkiezingscampagne over te laten aan kandidaten zelf. Dat zegt hij in het licht van de affaire-El Kaouakibi. Sihame El Kaouakibi kreeg 54.000 euro van Open Vld om haar campagne voor de Vlaamse verkiezingen van mei 2019 te bekostigen en mocht dat geld vrij besteden.

Is 54.000 euro geen exuberant groot bedrag?

“Op zich is het niet ongewoon dat iemand zo een bedrag krijgt”, meent Maddens. “Evenmin dat een partij het grootste deel van de campagne van individuele kandidaten financiert. Gemiddeld gebeurt dat zelfs in 80 procent van de gevallen. De hoogst geplaatste kandidaten in Antwerpen mochten tot 54.000 euro spenderen. Als de partij het grootste deel daarvan betaalt, kom je natuurlijk aan fikse sommen. Veel groter dan de bedragen die gewone kandidaten krijgen, want die mogen maar 5.000 euro uitgeven.”

De betaling gebeurde wel via een van haar bedrijven?

“Het geld is inderdaad niet aan haar persoonlijk gestort, maar aan één van haar bedrijven. Dan is de vraag wat precies de relatie is tussen haar en die bedrijven. Het is heel moeilijk om op basis van de informatie die we nu hebben, uit te maken hoe de vork daar precies aan de steel zit.”

Is het bedrag ook niet groot voor een nieuwkomer?

“Open Vld legde voor alle kandidaten een groot bedrag op tafel. Een gemiddelde Open Vld-kandidaat in 2019 moest 2.100 euro uit eigen zak betalen. Dat is niet zo veel. Je hoeft er geen lening voor af te sluiten. Maar de frustratie van de gewone Open Vld-leden is natuurlijk te begrijpen als een wit konijn door de partijtop wordt bevoorrecht. Ze kreeg een verkiesbare plaats, mocht veel meer uitgeven dan een gewone kandidaat - tien keer meer zelfs - en nu blijkt ook nog eens dat ze dat bedrag vrij mocht besteden aan haar campagne. Dat kan een gewone kandidaat niet doen. Een gewone kandidaat moet zich inschakelen in de campagne van de partij.”

Is het een goed idee om om de financiering over te laten aan kandidaten?

“Op zich vind ik het niet ongezond dat een politieke partij gewoon een bedrag ter beschikking stelt aan een kandidaat en die kandidaat toestaat om naar eigen goeddunken campagne te voeren. Om eigen accenten te leggen en eigen profiel op te bouwen. Maar dan wel op voorwaarde dat de kandidaat kan bewijzen dat het geld effectief is gebruikt voor de campagne. Er vormt zich ook een probleem als de partij dat maar voor één kandidaat doet. Het zou beter zijn als álle kandidaten de mogelijkheid zouden krijgen om in alle vrijheid dat bedrag te besteden. Dat was nu duidelijk niet het geval.”

LEES OOK: