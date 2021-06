Politici van N-VA, CD&V en Groen richten ‘uitzendkantoor’ op voor gepensioneerden met ambitie: “60-plussers hebben nog niet afgedaan”

“Sixie, een combinatie van sixty en sexy. Tof hé? Fons Leroy (oud-VDAB-topman) heeft die naam bedacht. ‘t is met ‘ie' hé trouwens. Anders kom je op andere sites terecht", lacht Vlaams parlementslid en schepen in Kortrijk Axel Ronse (N-VA). Samen met jeugdvriend Pieter Marechal (CD&V, schepen in Brugge) en Groen-collega Elisabeth Meuleman lanceert hij vandaag ‘Sixie’ - een start-up die ambitieuze gepensioneerden de kans wil geven om met al hun ervaring en expertise nog iets te betekenen op de arbeidsmarkt. Een uitzendkantoor voor gepensioneerden dus, al mogen we het zo niet noemen. “Via uitzendarbeid werken is maar één van de mogelijkheden”, aldus Ronse. “Het kan ook freelance. De ‘sixie’ kiest!”