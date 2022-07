Politici bereiken niet altijd wat ze willen op sociale media

Peeters vertrok vanuit de vaststelling dat burgers grote delen van hun politieke nieuws via sociale media ontvangen en ze steeds vaker politici volgen via hun sociale media. “Het is niet omdat een politicus iets post over zijn expertise of over een belangrijk thema voor de partij, dat er een verhoogde betrokkenheid van het publiek volgt”, aldus Peeters. “Enkel berichten over wat er op dat moment leeft in de media, genereren meer betrokkenheid.”