Polarisering in Vlaamse gemeenten neemt toe: “Onze samenleving evolueert niet op een goede manier”

Van Quickenbor­ne wil online haatspraak voor de strafrech­ter

10 november Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil online 'hate speech’ efficiënter kunnen vervolgen. Dat zei hij tijdens de uiteenzetting van zijn beleidsverklaring in de Kamer. Op dit moment komen drukpersmisdrijven - met uitzondering van misdrijven ingegeven door racisme, xenofobie of negationisme - in principe voor het hof van assisen, maar die procedure is zo omslachtig dat ze de facto niet worden vervolgd.