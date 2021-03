Pogingen tot phishing ontdekt in uitnodigingen vaccinatiecentra: zo trap je er niet in

"We analyseren de gevallen grondig", klinkt het bij het kabinet van Morreale. Er zou in de gemelde gevallen geen sprake geweest zijn van een vraag naar bank- of financiële gegevens.

Er zijn enkele manieren waarop je kan controleren of je uitnodiging officieel is. Zo worden - naast de papieren uitnodigingen - de officiële vaccinatie-uitnodigingen enkel verstuurd via het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be of via een sms van 8811. Bovendien, benadrukt Moonens, moet er ook altijd een uitnodiging per brief volgen.