Poging tot ontvoering van kind in Doornik

Sammy Mahdi wil zo snel mogelijk schoon schip maken bij CD&V

Sammy Mahdi wil na het vertrek van Joachim Coens bij CD&V zo snel mogelijk schoon schip maken indien hij de nieuwe voorzitter wordt. In enkele personeelskwesties, maar vooral in de partijwerking, want "het kan niet meer dat verschillende baronieën naast elkaar werken", zegt hij in De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

7:12