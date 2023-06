Poetshulpen worden ziek van uw kuisproducten: “‘Cillit Bang? Da’s chemische brol”

Deze huishoude­lij­ke klusjes moet je elke dag doen volgens de poetsexper­te: “Zorg dat iedereen een taak heeft”

Poestexperte Marja Middeldorp krijgt regelmatig de vraag wat het ideale schoonmaakschema is voor een week. “Als ik zo'n perfect rooster had, zou ik het verkopen en kon ik lekker in mijn ligstoel in het zonnetje zitten”, lacht ze. “Voor elk huishouden is dat anders, afhankelijk van hoe groot je huis is, hoeveel mensen er wonen, en of je een poetshulp hebt.” Maar toch zijn er enkele algemeen geldende regels. Met dit poetsschema woon je in een kraaknet huis.