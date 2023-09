Poetshulp aan huis? Dat zal binnenkort duurder worden: “Zonder extra financiële middelen kunnen dienstenchequebedrijven failliet gaan”

Leroy wil ook minstens een derde vrouwen in directieco­mités beursgeno­teer­de bedrijven

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy wil dat niet alleen de raden van bestuur maar ook de directiecomités van beursgenoteerde bedrijven voor minstens een derde uit vrouwen bestaan. Ze wil daarvoor de bestaande quotawet uitbreiden. “Sinds de invoering van de quotawet in 2011 is het aandeel vrouwen in raden van bestuur gestegen van 8 procent in 2008 naar meer dan 33 procent. Quota werken en zonder verliezen we tijd”, zegt de Ecolo-staatssecretaris.