Poetin: “Rusland wil dialoog met VS voortzetten als ook Washington daartoe bereid is”

Poetin over gesprek met Biden: “Geen vriend­schap, wel pragmati­sche dialoog”. Biden beklem­toont “nood aan basisre­gels”

16 juni De langverwachte ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin die iets na de middag begon, is ondertussen afgelopen. De twee wereldleiders schudden elkaar kort de hand voor de start van hun gesprek. “Het is altijd beter om elkaar face to face te zien”, zei Biden bij aanvang. Een stelling die hij ook na afloop herhaalde. Volgens beide leiders was er tijdens de ontmoeting geen sprake van vijandigheid. Poetin en Biden gaven achteraf elk apart een persconferentie.