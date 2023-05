Poetin bereidt exit voor uit CFE-verdrag omtrent strijdkrachten in Europa

Rusland maakt zich op om officieel uit het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa te stappen. Dat blijkt uit een besluit van president Vladimir Poetin dat woensdag door het Kremlin is gepubliceerd. Het wetsontwerp over de terugtrekking zelf is nog niet door de Russische Staatsdoema ontvangen.

Het CFE-Verdrag, getekend in 1991 en aangepast in 1999, handelt over de beperking van de conventionele troepen in Europa. Het doel van het oorspronkelijke verdrag, getekend aan het einde van de Koude Oorlog, was elke mogelijkheid van een verrassingsaanval of grootscheeps offensief uit te sluiten. Het legt vast hoeveel wapens en troepen de NAVO en de voormalige staten van het Warschaupact mochten opstellen.

Moskou was een van de ondertekenaars van het verdrag in 1990, maar schortte de uitvoering ervan in 2007 al grotendeels op. SInds 2015, een jaar na de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim, nam Rusland ook niet meer deel aan de vergaderingen van de aangesloten landen.

Na het begin van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne, zo’n veertien maanden geleden, riep Poetin defensiebedrijven op om de productie massaal op te drijven. Sindsdien werken veel bedrijven in de sector in meerdere ploegen om aan de vraag van het Russische leger naar munitie en wapens te kunnen voldoen.

Begin dit jaar schortte Rusland ook al formeel het New Start-verdrag met de Verenigde Staten op. New Start was het laatste belangrijke nucleaire ontwapeningsverdrag tussen de Russen en de Amerikanen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.