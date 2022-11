PODCAST. Simon springt op z'n elfde uit trein naar Auschwitz: “Moeder zet me op de treeplank en houdt me vast bij m’n schouders”

De Allerlaatste GetuigenEen ochtend in september 1942. De nachtelijke stilte in de straten van Brussel wordt bruusk doorbroken door alweer een razzia van de Duitsers. Op lederwarenwinkel Chez Sally in Etterbeek hangt een bordje: Joodse Onderneming, op Duits bevel gesloten. Het gezin Gronowksi, van wie de winkel is, zit dan al ondergedoken in Sint-Lambrechts-Woluwe. Een half jaar later zit de jonge Simon aan zijn ontbijt. De man aan de deur schreeuwt “Gestapo”. Beluitster het meeslepende verhaal in de podcast hierboven.