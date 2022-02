Podcast reconstrueert: topman “De Persgroep” in 2016 ontslagen na grensoverschrijdend gedrag

Jaak Smeets, voormalig directeur-uitgever bij De Persgroep - het latere DPG Media en moederbedrijf van onder andere VTM en Het Laatste Nieuws - is in 2016 ontslagen na een klacht over grensoverschrijdend gedrag. Dat stelt een Nederlandse podcast. DPG bevestigt het bericht: “De betrokken medewerksters hebben destijds uitdrukkelijk gevraagd om over deze zaak niet te communiceren. Deze vraag hebben we toen, en wensen we ook nu zo goed als mogelijk te respecteren.”

De Nederlandse mediapodcast “The Gygs” reconstrueert wat er in 2016 vooraf ging aan het afscheid van Jaak Smeets als directeur-uitgever. DPG bevestigt in een uitgebreid statement dat er in het voorjaar van 2016 klachten opdoken tegen de topman.

“Binnen DPG Media, zowel in Nederland als in België, gelden strikte regels inzake grensoverschrijdend gedrag, en al lang voordat dit een maatschappelijk thema werd.

Toen er in het voorjaar 2016 op de Belgische redacties geruchten de ronde deden dat Jaak Smeets zich hier toch aan bezondigd zou hebben, heeft het bestuur van DPG Media dan ook niet geaarzeld om een externe, vrouwelijke expert aan te stellen om de juiste toedracht hiervan te duiden.

Uit dit grondige onderzoek kwam vast te staan dat er in het verleden sprake was geweest van een aantal ongepaste avances, maar dat deze niet van dien aard waren dat zij een grond vormden voor een klacht. De expert adviseerde niettemin dat een berisping zeker op zijn plaats was. DPG Media heeft Jaak Smeets hiervoor dan ook expliciet terecht gewezen.”

Maar ook daarna stopten de meldingen niet. In het najaar van 2016 ontving de preventie-adviseur van DPG Media een formele klacht tegen Jaak Smeets. “Deze klacht heeft ertoe geleid dat de samenwerking met Jaak Smeets onmiddellijk werd beëindigd, en dit zonder ontslagvergoeding.”

De podcast roept ook de vraag op waarom er niet eerder bericht werd over de zaak van grensoverschrijdend gedrag. “De betrokken medewerksters hebben destijds uitdrukkelijk gevraagd om over deze zaak niet te communiceren”, stelt DPG. “Deze vraag hebben we toen, en wensen we ook nu zo goed als mogelijk te respecteren. We hebben in deze zaak de gevolgen voor alle betrokkenen immers zorgvuldig afgewogen.

De redacties binnen DPG Media zijn volkomen onafhankelijk en maken zelf de afweging waarover en op welke manier zij berichten. Dit is binnen ons mediabedrijf een groot goed. Meestal houden de redacties in dergelijke affaires rekening met de wensen van de slachtoffers. Tevens is van belang of de dader al dan niet een publiek figuur is.

Deze zaak speelde 6 jaar geleden. We hadden toen en we hebben nu heel duidelijke gedragsregels en ons bedrijf beschikt over een netwerk van professionele ondersteuning en vertrouwenspersonen, en over heel duidelijke protocollen om doortastend op te treden. Grensoverschrijdend gedrag wordt bij DPG Media op geen enkele manier getolereerd, en we zullen er alles aan doen om dergelijk gedrag te voorkomen en al onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.”