PODCAST. Moord op bestelling: “Nu ben je mijn moeder niet meer”

Michel Wuyts roemt de vierde genomineer­de voor Belg van het Jaar: “Remco is meer dan renner, Remco is een grensover­schrij­dend merk”

Hij was topfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK in Australië. En na ze allemaal gewonnen te hebben is Remco - dient hier nog een familienaam te staan? - nu ook de grote kanshebber voor ‘Belg van het jaar’. Over zijn naam was onze jury het al na drie seconden unaniem eens. “Hij maakte een wondervlucht naar de regenboog”, zo schrijft onze wieleranalist Michel Wuyts. “Wie mensen in binnen- en buitenland zo beroert, enthousiasmeert en met zijn verbindende huwelijk ontroert mag Belg van 2022 worden.”

27 december