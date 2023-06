Plotse hagelbui in Durbuy: “Van 26 graden naar koud, maar verfrissing die ook voordelen heeft”

Bij u is er misschien momenteel geen wolkje aan de lucht, maar er was voor gewaarschuwd: op sommige plaatsen kan het onweren. In Durbuy ging het er deze namiddag rond 16 uur zelfs even stevig aan toe, zo wordt via 4040 gemeld aan onze redactie.

Katleen De Clerck stuurt ons de volgende foto’s toe uit Durbuy. “Rond 16 uur hebben we een zwaar onweer gehad met rukwinden en hagelstenen tot 2 centimeter", vertelt ze. De temperatuur zakte aanzienlijk tijdens de hagelbui: “Van 26 graden naar koud”, klinkt het.

Volledig scherm Foto's van het onweer vanmiddag in Durbuy. © Katleen De Clerck

Maar Katleen toont zich een echte Belg: “Een echte verfrissing die ook voordelen heeft”, grapt ze bij een foto van twee frisse pinten tussen de hagelstenen.

Volledig scherm Foto's van het onweer vanmiddag in Durbuy. © Katleen De Clerck

In het binnenland kan het vandaag volgens het KMI tot 27 graden worden, zowat 10 graden warmer dan aan zee. Ook de regenkansen zijn ongelijk in het land: in het westen blijft het wellicht droog, elders kan het onweren. In de loop van de namiddag zijn er meer stapelwolken aanwezig, die met name in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas kunnen uitgroeien tot buien, met kans op onweer. En zo geschiedde dus alvast rond 16 uur in Durbuy.

Later ook elders mogelijk onweer

Later groeit ook in de centrale regio’s van ons land de kans op een enkele (onweers)bui, al is de kans er kleiner. In het westen blijft het waarschijnlijk droog, ook daar is een bui niet volledig uit te sluiten. Aan zee blijft het droog en zonnig. Vanavond neemt de buienactiviteit hoe dan ook af.

Vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Vooral in de Ardennen is later wat lage bewolking of mist mogelijk. De minima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen, 15 graden aan zee en 16 of 17 graden in de grote steden. Een redelijk warme nacht dus.

