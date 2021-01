Plots wil iedereen een stukje koe online kopen: het gaat loeihard voor deeleenkoe.be

Al zeven jaar is deeleenkoe.be een groeiend succesverhaal. Het principe is even eenvoudig als geniaal. Eerst bestel je online een deel van een in België levende koe. Pas als die volledig verkocht is - per dier gaat het om 30 à 35 delen - wordt ze geslacht en krijgt iedere 'mede-eigenaar' zijn rosbief, hamburger en biefstuk gratis aan huis geleverd. Zolang de koe niet volledig verkocht is, blijft ze in de wei grazen. Die aanpak garandeert niet alleen versheid, maar ook meer dierenwelzijn én minder verspilling. In warenhuizen bijvoorbeeld wordt nog altijd gemiddeld 30% aan onverkocht vlees weggegooid. Door de toenemende vraag kreeg de gedeelde koe de voorbije jaren ook het gezelschap van varken, schaap en kip en kan de klant vandaag zelfs kiezen uit meerdere rassen binnen dezelfde diersoort. "Er is mij ook al vaak gevraagd om kalf en lam in het aanbod op te nemen, maar dat heb ik altijd pertinent geweigerd", vertelt oprichter David De Keyser. "De filosofie van deeleenkoe.be is nu eenmaal om enkel met volwassen dieren te werken, die in de buitenlucht een goed leven hebben gehad."