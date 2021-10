Plots vragen ze Mega-voorschotten van 500 euro: alweer opent inspectie onderzoek naar 'lowcost'-leverancier

Breendonk Jubileume­di­tie van Duvel Distilled komt in omgekeerd Duvel glas als fles: “Wordt ongetwij­feld een collectors’ item”

25 oktober Duvel Moortgat sluit zijn 150ste jaar af met de lancering van een gelimiteerde Duvel Distilled (40 graden) in een wel zeer bijzondere fles. Speciaal voor de verjaardag is het distillaat gelimiteerd gebotteld in een fles in de vorm van een omgekeerd Duvel glas. Een oplage van 5.500 70cl-flessen is beschikbaar in België vanaf november 2021 voor 150 euro per fles.