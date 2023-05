Plots duikt er nog een consultancy-factuur van Jo Vandeurzen (CD&V) op en dat doet zelfs meerderheid morren: “Schijn van vriendjespolitiek”

Update Recordaan­tal snelheids­over­tre­din­gen in 2022: Vlaanderen flitste drie keer meer dan Wallonië

In één jaar tijd zijn bijna anderhalf miljoen extra snelheidsinbreuken genoteerd. Nooit eerder werden in ons land zoveel snelheidsovertredingen vastgesteld, schrijven de kranten van Mediahuis woensdag. Opvallend: in Vlaanderen zijn drie keer meer flitsboetes uitgeschreven dan in Wallonië.