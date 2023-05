Plots duikt er nog consultancyfactuur van Jo Vandeurzen (CD&V) op en dat doet zelfs meerderheid morren: “Hij heeft de ethische code doorbroken”

ASSISEN. Marijsse over het restaurant­be­zoek net voor hij zijn partner doodsloeg:“Een middelvin­ger opsteken is niet altijd slecht bedoeld”

“Eén, twee, drie, vier. Eén, twee, drie, vier. Ietsje sneller mijnheer. Eén, twee, drie, vier.” Vanochtend op het proces over de moord op Gerdy Delannoy speelden de speurders de oproep van beschuldigde Steven Marijsse naar de 112 af in de assisenzaal. De jury kon horen hoe de operator hem richtlijnen gaf om aan reanimatie te doen. “Eén, twee, drie, vier”, imiteerde Marijsse haar. Bijna tien minuten aan een stuk. Een wat macaber stukje toneel, want Gerdy Delannoy was dan al morsdood.