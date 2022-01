Plopsaland De Panne blijft voor het eerst open in januari.

Na een drukke kerstvakantie sluit het pretpark aan zee traditioneel de deuren tot aan de paasvakantie. Voor het eerst blijft het park nu ook in de periode tussen januari en maart geopend. Op woensdagen en in de weekends, maar ook tijdens de volledige krokusvakantie kunnen bezoekers terecht in het pretpark. "We spelen al langer met het idee om tijdens de wintermaanden en krokusvakantie open te blijven, zeker met de zachte winters van de afgelopen jaren. Met de komst van het Plopsa Hotel, dat elke dag geopend is, konden we uiteraard niet achterblijven", aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.