Plopsa verkoopt hoogste indoor glijbaan ter wereld tijdens online veiling. Dit is het startbod

Failliete Comics Station heropent in oktober 2021 als Plopsa Station Antwerp: “We mikken op dezelfde sfeer als Plopsa Indoor Hasselt”

4 september Plopsa Station Antwerp, zo zal het gloednieuwe park van Plopsa Group heten in het Centraal Station van Antwerpen op de plek van het failliete Comics Station. In oktober 2021 staat de grote opening op de agenda, veel later dan de aanvankelijke richtdatum paasvakantie 2020. “Bij nader onderzoek kwamen we tot de vaststelling dat er heel wat fout zat in het huidige park, zowel structureel als inhoudelijk”, klinkt het bij Plopsa Group. Grootste aanpassing? Voor de gigantische indoor glijbaan is geen plaats meer.