Plopsa Coo opent deze zaterdag al opnieuw de deuren

16 juli Kabouter Plop, Bumba en Samson op zoek naar centjes. Het zou de titel van een nieuwe Studio 100-productie kunnen zijn. Helaas is het keiharde realiteit voor de bekende Belgische entertainmentgroep die in het coronajaar 30,1 miljoen euro verlies leed en bij de bank moet gaan aankloppen. “Hopelijk kunnen theatershows in augustus hervatten, anders wordt het écht rampzalig”, aldus CEO Hans Bourlon.