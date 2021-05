Plexischermen tussen tafels mogen dan toch niet: horeca razend over beslissing

We staan één dag voor de heropening van de terrassen, maar horeca-uitbaters blijven in het ongewisse over plexischermen. Mogen die opnieuw tussen de tafels om ze zo dichter tegen elkaar te zetten? Coronacommissaris Pedro Facon zegt van niet. Het protocol verspreid onder horecazaken zegt van wel. Vanochtend gaf minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) duidelijkheid.

De regering en de sector drukten begin deze week de hand over het 23 pagina’s tellende protocol over de heropstart van de horeca. Tot in de kleinste details - van toiletbezoek tot betaling - staat daarin vastgelegd hoe de terrassen vanaf dit weekend open kunnen. Staat er ook letterlijk in te lezen: tussen de tafelgezelschappen moet anderhalve meter gegarandeerd worden, ‘tenzij de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand met een minimale hoogte van 1,8 meter’.

Maar, zo stelt coronacommissaris Pedro Facon, “dat was niet afgesproken op het Overlegcomité”. Verwarring troef dus. Vanochtend gaf minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) duidelijkheid op Radio 1. “In het nieuwe ministerieel besluit zal staan dat dit niet mag”, aldus de minister. “Plexiglas kan niet worden gebruikt. Zeker niet op dit moment. Bij gesloten terrassen is het risico op besmetting te groot.”

Dat het protocol wel spreekt over plexiglas, komt volgens de minister doordat dit protocol gekopieerd werd van vorige zomer. Dat het ministerieel besluit dat dit regelt er nog niet is, heeft volgens van Quickenborne te maken met het feit dat over het MB advies is gevraagd aan de Raad van State.

Quote Het spreekt voor zich dat de volksge­zond­heid op de eerste plaats komt, en we begrijpen wel dat het niet mag, maar deze aankondi­ging komt wel heel laat. Horeca Leuven-voorzitter Kevin Vanderauwera

Matthias Decaluwé van Horeca Vlaanderen is niet te spreken over de beslissing en hoopt op een aanpassing die de plexischermen toch toelaat. “Dit was gewoon een aankondiging van de minister”, aldus De Caluwé in De Ochtend op Radio 1. “Ik hoop dat het gezond verstand enigszins wint, want ondernemers willen correct in orde zijn zoals ze dat vorig jaar in juni hebben bewezen.” Volgens De Caluwé schept de beslissing een gevaarlijk precedent. “Als dit voor de horeca niet mag, dan mag het in binnenruimtes zoals tv-studio’s ook niet.”

De uitbaters van horecazaken zijn wakker geworden met een kater, zegt Horeca Leuven-voorzitter Kevin Vanderauwera. “Het is een schande.” In Leuven opent zowat 80 procent van de zaken met een terras morgen weer de deuren. “Velen onder hen hebben inspanningen gedaan om plexiglas te installeren, want vorige keer mocht het wel”, zegt Vanderauwera. “Het spreekt voor zich dat de volksgezondheid op de eerste plaats komt, en we begrijpen wel dat het niet mag, maar deze aankondiging komt wel heel laat.” In het protocol tussen overheid en sector was wel nog sprake van plexischermen.

Veel uitbaters zullen zich nu afvragen of het wel rendabel is om te kunnen openen, meent Vanderauwera. “Nu er geen plexischermen geplaatst mogen worden, verdwijnt een groot deel van de capaciteit van een terras”, klinkt het. “Bovendien lijkt het weer ook een spelbreker te worden.”

Toch vermoedt Vanderauwera dat veel uitbaters zullen kiezen om morgen de deuren weer te openen. “Hun frigo’s zitten vol, het personeel is opgeroepen en er werden reservaties aangenomen”, zegt Vanderauwera. “Voor velen zal het een morele plicht zijn om alsnog te openen. De klanten vragen erom, en ook het personeel is natuurlijk vragende partij om weer aan de slag te kunnen.”