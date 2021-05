Plenaire Kamer keurt resolutie goed tegen gebruik van explosieven in dichtbevolkte gebieden

In de tekst vraagt de Kamer de regering om zich in een internationale politieke verklaring te verzetten tegen het gebruik van zware en onnauwkeurige explosieve wapens met een grote radius en impact in dichtbevolkte gebieden. Ook de Verenigde Naties en het Internationale Rode Kruis riepen daar al toe op. België kan daarin het voortouw nemen, klinkt het in de resolutie, naar analogie van de internationale verdragen tegen antipersoonsmijnen of clustermunitie.