Pleegzorg Vlaanderen zet broers en zussen in de kijker: “Ik zou mijn pleegbroer zo hard missen als hij niet meer bij ons zou zijn”

Pleegkinderen komen vaak terecht in een gezin waar al eigen kinderen zijn. Het zijn deze broers en zussen die Pleegzorg Vlaanderen deze week in de kijker wil zetten. “Mijn pleegbroer Maurice (15) is bij ons komen wonen toen hij maar een paar maanden oud was”, zegt Natascha Van de Wiele (35). “Hij zit in een rolstoel en heeft een mentale beperking maar de band die we hebben, is ongelooflijk. Als ik hoest, is hij direct bang dat mijn kanker terug is. ‘Toch niet weer van die beestjes’, zegt hij dan.”