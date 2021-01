Pleegouderverlof telt voortaan mee voor pensioenrechten

"Het altruïsme van pleegouders moet worden gewaardeerd, niet afgestraft", vindt minister Lalieux (PS). "Zij engageren zich om kwetsbare kinderen, jongeren en personen met een handicap een warme thuis te geven. We mogen ze niet straffen wanneer ze met pensioen gaan. Daarom is dit zo belangrijk."

De gelijkstelling was al gegarandeerd voor zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof, maar niet voor pleegouderschapsverlof. "Deze ongelijke behandeling is nu verleden tijd", kondigt de minister aan. Pleegouderverlof is beschikbaar voor alle werknemers die als pleegouders werden aangewezen. Het verlof kan eenmalig worden opgenomen, voor een ononderbroken periode van maximaal zes weken per ouder, met een bonus van twee weken, te verdelen over de twee pleegouders van eenzelfde gezin.