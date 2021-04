Platform Myhealthviewer plat door massale toestroom, maar er is een alternatief (dat het ook moeilijk heeft)

Jupiler kleurt letterlijk rood tijdens EK om Rode Duivels te steunen

13:11 Het bier van Jupiler zal tijdens het Europees kampioenschap voetbal twee maanden lang letterlijk rood kleuren. Na de campagnes in 2014 en 2016 en de naamsverandering van Jupiler naar ‘Belgium’ in 2018 gaat Jupiler nu nog een stap verder en verandert het de kleur van het bier zelf. Gedurende twee maanden kleurt een limited edition van Jupiler rood binnenin. De smaak van het bier zou daarentegen wel dezelfde blijven. De speciale EK-editie Jupiler Red zal vanaf 17 mei verkrijgbaar zijn in de winkels en de horeca.